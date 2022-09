Agricoltore muore schiacciato da un trattore

Questa mattina, verso le 10 circa, in località Cura nuova, nel comune di Massa Marittima, un uomo di 76 anni, socio di un’azienda agricola che stava lavorando su un trattore, per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Massa Marittima e la Asl.

Da chiarire la dinamica dell’evento. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il trattore è stato sequestrato.