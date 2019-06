Fratelli d’Italia: Agostino Ottaviani coordinatore del circolo di Follonica

“Il nostro partito è in netta e constante crescita su tutto il nostro territorio provinciale. L’ennesima conferma di questo importante risultato sono state le ultime elezioni europee e amministrative, dove Fratelli d’Italia ha toccato, con oltre il 7% dei voti, una delle più alte percentuali in Italia“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“Anche a Follonica – continua Rossi – il risultato è stato molto importante. Infatti, abbiamo registrato tra le europee e le amministrative, una crescita di oltre 200 voti tra le due competizioni. Segno questo che i nostri uomini che operano sul quel territorio stanno lavorando benissimo, e tra questi sicuramente il consigliere comunale uscente Agostino Ottaviani“.

“Come direttivo provinciale – dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia –, per incrementare la nostra azione politica nella zona nord della provincia, abbiamo quindi nominato lo stesso Ottaviani coordinatore di Fratelli d’Italia di Follonica“.

“Ho appreso proprio adesso – commenta Agostino Ottaviani – della scelta fatta dal direttivo provinciale del partito di assegnarmi questo importante incarico. Un compito impegnativo, ma al tempo stesso per il sottoscritto molto stimolante“.

“Cercherò – continua il neo coordinatore – di esportare il modello Follonica, che nella nostra città è stato vincente e soprattutto ha portato Fratelli d’Italia a risultati mai ottenuti. La mia mission sarà rivolta al potenziamento del nostro partito a Follonica e di tutte le realtà che stanno nascendo nella zona delle Colline Metallifere, al fine di creare una sinergia tra i responsabili del partito nei vari comuni delle Colline Metallifere, gli iscritti e i simpatizzanti, in modo tale da non disperdere il nostro potenziale in crescita”.

“In alcuni casi le forze politiche perdono alcuni consensi proprio perché non c’è una giusta e diretta connessione tra le istanze provenienti dai territori locali e viceversa. E’ importante – conclude Agostino Ottaviani – continuare nell’ottimo lavoro svolto da Fratelli d’Italia in provincia, anche nella zona dell’alta Maremma, al fine di valorizzare i giovani e le tante persone che sono vicine ai nostri valori e alle nostre idee“.