“Agorà Boxe”: la performance conclude il San Rocco Festival d’Autunno

Il San Rocco Festival d’Autunno, organizzato da Accademia Mutamenti con la direzione artistica di Giorgio Zorcù, si concluderà sabato 15 e domenica 16 ottobre con due repliche al giorno – alle 17 e alle 19 nelle palestre del Polo Bianciardi – della performance “Agorà Boxe” diretta dal grande coreografo fiorentino Virgilio Sieni, che arriva alla fine di un percorso creativo partecipato da cittadini e cittadine, e da gruppi di studenti dei Licei coreutico e musicale del Polo Bianciardi, inaugurando così il ciclo triennale “I gesti dello sport”.

“Agorà Boxe”, ideato e organizzato dalla compagnia teatrale Accademia Mutamenti e dall’Accademia sull’Arte del Gesto di Virgilio Sieni, è la prima tappa del progetto triennale 2022/2024 “I gesti dello sport” diretto dallo stesso Sieni; ed è nato in occasione del dossier per la candidatura di Grosseto a Capitale della cultura italiana del 2024. Si inaugura così un ciclo di esperienze poetiche e sociali rivolte allo sport quale forma d’incontro fra cittadini e alla cura dell’individuo, creando a Grosseto un’officina artistica permanente diretta dal grande coreografo toscano con l’obiettivo di intensificare lo sguardo sul patrimonio culturale dello sport nei suoi segni più intimi e di appartenenza. Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio morale del Coni per la sua carica innovativa di divulgazione sociale dello sport, parte dalla boxe, lo sport più profondamente radicato nella storia e nella memoria dei grossetani e che ha dato più campioni.

La permanenza di Sieni e del suo staff artistico a Grosseto, alle palestre del Polo Bianciardi, ha permesso l’instaurarsi di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con le quinte classi dei Licei coreutico e musicale, creando così, accanto a un insegnamento artistico di altissima qualità, una relazione e uno scambio tra i giovanissimi studenti e i cittadini, gli atleti e gli artisti partecipanti al percorso creativo.

Fitta è la rete delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nella realizzazione del festival: primo fra tutti il Comune di Grosseto, che ha sempre creduto nel progetto, la Regione Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che sostiene con convinzione i processi creativi innovativi, la Fondazione Grosseto Cultura, l’Istituzione Le Mura, il Parco della Maremma, il Coni con il patrocinio morale.

Ingresso: posto unico 5 euro. Si consiglia la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: cell. 388.5850722, e-mail info@accademiamutamenti.it.