Mea, la gattina picchiata a sangue sta meglio. Enpa: “Chi sa qualcosa si faccia avanti”

L’ hanno trovata sanguinante e con diverse fratture spinali. Mea, una gattina dal pelo rosso e bianco che vive a bivio di Ravi, frazione di Gavorrano, è stata probabilmente aggredita da qualcuno che, come descritto nel referto veterinario, l’ha colpita dall’alto.

Ancora una violenza impunita e ingiustificata nei confronti di un animale, forse colpevole di essersi trovato nel posto sbagliato, in presenza di persone crudeli e senza scrupoli. L’Ente nazionale protezione animali ha raccolto la segnalazione di questa ennesima violenza e invita tutti i cittadini che vivono nel Grossetano a farsi avanti se hanno visto qualcosa.

Il veterinario di Follonica che l’ha visitata e curata ha scritto chiaramente che “sul pelo non si evidenziano tracce di pneumatici e sono assenti le abrasioni presenti in corso di traumi automobilistici“. Nessun incidente dunque, come forse qualcuno sperava che si pensasse: “Le lesioni – scrive ancora il veterinario nel referto – sono state provocate presumibilmente da trauma dall’alto“.

“Mea ora sta meglio. E’ ricoverata in una clinica per animali a Follonica e presto potrà tornare dalla sua amata umana. Resta però la paura che qualcuno, purtroppo ancora non identificato, a lei o ad altri animali della zona – dichiara l’Enpa in una nota -. Per questo è quanto mai importante che, se qualcuno sa qualcosa, si faccia avanti. Non possiamo stare con le mani in mano in attesa del prossimo attacco ad un essere innocente ed indifeso“.