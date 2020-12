Donna ubriaca insulta e prende a calci i Carabinieri: denunciata

I Carabinieri della Compagnia di Grosseto hanno denunciato alla Procura di Grosseto una donna originaria del Brasile, di 34 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta.

La donna, pregudicata, era stata segnalata alcune sere fa da diversi cittadini, perché disturbava i vicini. I militari l’hanno bloccata in via De Pretis a Grosseto, dove la donna, palesemente ubriaca, ha iniziato ad inveire contro i Carabinieri, passando in breve alle vie di fatto.

Nonostante i diversi calci sferrati dalla donna, i militari non hanno riportato conseguenze. Una volta calmata, la giovane è stata denunciata e sanzionata per le norme anti Covid, dato che si trovava in giro senza giustificato motivo oltre l’orario consentito.