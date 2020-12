Emergenza Covid, l’aggiornamento del sindaco: “Situazione sotto controllo”

Ecco il consueto aggiornamento del sindaco Francesco Borghini sulla situazione Covid a Monte Argentario:

“Come impegnatomi a fare comunico, nonostante abitualmente lo faccia di venerdì, i dati aggiornati della situazione epidemica a Monte Argentario oggi, lunedì, in quanto lo scorso venerdì era Natale ed il prossimo sarà il primo dell’anno. A feste natalizie terminate riprenderò la tradizionale cadenza emettendo i comunicati ogni venerdì. Sostanzialmente l’andamento dei contagi nel nostro Comune è rimasto sotto controllo. Stamani l’aggiornamento del Sistema regionale indica nel nostro Comune la presenza di 13 casi in isolamento, di questi 8 sono riferibili a cittadini residenti e 5 ad ospiti occasionali. Dei 13 casi solo uno risulta ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Grosseto e si tratta di un cittadino non residente a Monte Argentario. Tutti gli altri scontano la quarantena nelle loro abitazioni ed hanno quadri clinici rassicuranti.

Come attività segnalo che si è svolta con la prevista regolarità la distribuzione degli aiuti alimentari alle famiglie e persone che ne avevano diritto e che la stessa sarà ripetuta agli inizi dell’anno e sarà poi reiterata con cadenza bisettimanale.

Così pure è proseguita, senza soluzione di continuità natalizia, la distribuzione degli aiuti medicali a quanti ne necessitavano tra i soggetti più fragili e vulnerabili della cittadinanza.

Riguardo alla possibilità di percepire il contributo/sconto per il pagamento della Tari e della Tosap deciso dalla Giunta comunale e destinato sia alle attività inquadrate nei codici Ateco tra quelle che hanno avuto specifiche restrizioni dai vari Dpcm emanati nell’anno 2020, che alle famiglie con indicatore ISsee 2020 superiore a 15.000 euro, ricordo ai contribuenti interessati che il termine della presentazione della loro dichiarazione Isee all’Ufficio Tributi del Comune scade alla data del 31 gennaio 2021.

Ieri è finalmente iniziata in tutta Europa la poderosa campagna di vaccinazione. Durerà per gran parte del 2021 e dovrebbe consentirci di passare in modo tradizionale le prossime festività natalizie. Sarà un percorso sicuramente lungo che speriamo non sia accidentato. Il pericolo vero è che molti di noi si lascino trasportare dall’entusiasmo per il vaccino e trascurino di osservare le note norme di sicurezza. Sarebbe tanto sbagliato quanto pericoloso. Vi esorto quindi a non abbassare la guardia e a continuare ad avere quei comportamenti virtuosi i soli, che al momento, permettono il contenimento della pandemia”.