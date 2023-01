Grosseto capitale del Giocodanza®: aggiornamento annuale con oltre 500 partecipanti

Grosseto è sempre più riferimento per il Giocodanza®.

La metodologia ideata da Marinella Santini, che ha portato la danza nella nostra città, punta in alto con l’aggiornamento annuale. Dopo due anni di lavori online, a causa della pandemia, l’evento torna ad essere in presenza con numeri di tutto rispetto.

L’insegnamento è una grande passione per Marinella Santini che si è sempre divertita in sala con i suoi allievi ma, dopo tanti anni di attività e con bambini sempre più demotivati, ha deciso di accostare la danza e il gioco. Il gioco fa parte del mondo del bambino, è il suo linguaggio e averlo abbinato alla danza è diventato un successo nazionale. Da un lavoro di sperimentazione che Marinella Santini ha iniziato nella sua scuola, è nato un metodo che permette di insegnare la propedeutica alla danza in modo diverso, divertente e stimolante e, per il bambino, motivante. Oggi Giocodanza® è un metodo riconosciuto, qualificato e qualificante, diffuso in tutta Italia, che ha certificato oltre 700 insegnanti.

L’aggiornamento annuale, rivolto ai maestri certificati, porterà a Grosseto oltre 300 insegnanti provenienti da tutta Italia che si ritroveranno al teatro Moderno, gentilmente concesso dall’amministrazione comunale nella persona dell’assessore alla cultura Luca Agresti, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 gennaio. Altri 200 insegnanti, invece, seguiranno l’evento a distanza.

Il programma

Il programma del corso è vario e articolato. Nella giornata di sabato è previsto un laboratorio di psicomotricità, condotto da Annalisa Ferrari, insegnante di danza, psicomotricità e danzatricità®. Verranno presentare le proposte di nuove idee per i più piccoli, con esercizi per la stimolazione, la conoscenza e la percezione del corpo. Sempre il sabato, è previsto anche un laboratorio condotto da Santa Paduano, insegnante di danza, maestra certificata Giocodanza® e DanceAbility®, che tratterà la diversità nella classe di danza come apertura alle possibilità. L’obiettivo è sviluppare una maggiore consapevolezza e conoscenza del corpo con l’opportunità di scoprire nuove abilità, confrontandosi con i propri limiti e cercando di superare pregiudizi rispetto alla propria condizione.

La domenica, infine, Maria Giuliana Gardoni, maestra certificata e stretta collaboratrice di Marinella Santini, presenterà un lavoro sulle emozioni con la proposta di giochi finalizzati al riconoscimento e alla gestione delle emozioni. Marinella Santini concluderà il corso con la proposta di un gioco di fantasia che porterà i bambini in un museo immaginario. Sarà una visita interessante perché, come avviene spesso nel mondo del Giocodanza®, non sarà un museo “normale”, ma avrà qualcosa di molto speciale.