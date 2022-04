Ospedale, guardia medica e presidi: aggiornamento della centrale telefonica, numeri non attivi

L’Asl Toscana sud est informa che lunedì 4 aprile, dalle 21, sono previsti gli interventi tecnici per l’aggiornamento della centrale telefonica dell’area grossetana, lavori necessari per migliorare la qualità del servizio.

Per tutta la durata dell’intervento, circa 90 minuti, i telefoni collegati a rete fissa dell’ospedale Misericordia, della continuità assistenziale, dei presidi territoriali di Arcidosso, Casa Mora, Magliano, Montiano, Porto Ercole, Roccalbegna, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccastrada, Santa Fiora, Isola del Giglio, e quelli di Barbanella, Gorarella, via Genova, Villa Pizzetti e via Don Minzoni a Grosseto, non saranno attivi e quindi non sarà possibile effettuare chiamate in uscita e ricevere chiamate in ingresso.

Durante questo periodo di tempo si può contattare l’ospedale Misericordia utilizzando due numeri sostitutivi: portineria, tel. 3387.172810, Pronto Soccorso, tel. 338.4911438. La continuità assistenziale di Grosseto (ex guardia medica), avrà questi due numeri: 338.4911637 e 338.4911652.

Alla fine dei lavori di aggiornamento la maggior parte degli apparecchi telefonici sarà nuovamente attiva per tornare alla completa normalità entro tre ore dall’inizio dell’intervento.