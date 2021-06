Catasto dei boschi e dei pascoli interessati da incendi: approvato aggiornamento annuale

Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato l’aggiornamento del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco per l’anno 2020, ai sensi della legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Nel mese di marzo, il Consiglio aveva adottato la delibera che individuava le aree boschive oggetto di incendi, grazie al lavoro sinergico con i Carabinieri forestali dello Stato. Successivamente, il Comune ha provveduto a comunicare il provvedimento ai proprietari delle nuove aree interessate, per consentire la correzione di eventuali errori catastali.

A seguito di queste notifiche sono pervenute al Servizio pianificazione urbanistica due opposizioni per le quali i Carabinieri della Forestale hanno confermato la loro iniziale valutazione rendendo pertanto possibile procedere con l’approvazione degli elenchi definitivi del catasto.

“Con l’approvazione in Consiglio andiamo a concludere le procedure che portano alla redazione di un documento importante per la sicurezza delle aree boschive del territorio – affermano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e Fabrizio Rossi, assessore all’Urbanistica -. L’aggiornamento della cartografia legata al catasto rappresenta un importante strumento per combattere l’attività speculativa rispetto ad una risorsa naturale, come i boschi, che va tutelata nella sua interezza”.