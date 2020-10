Coronavirus, gli aggiornamenti del sindaco: “Nessun nuovo caso positivo”

“Dall’ultimo mio aggiornamento di venerdì scorso non sono pervenute comunicazioni di casi positivi al coronavirus“.

A dichiararlo è il sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini.

“Pertanto la situazione nel nostro Comune è invariata, i casi di positività sono 15, otto dei quali si riferiscono allo stesso nucleo familiare residente a Porto Ercole – spiega il sindaco -. Tutti i soggetti presentano quadri clinici rassicuranti e stanno rispettando l’isolamento nelle loro abitazioni di domicilio“.

“Come saprete il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di ’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale’ da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e ha approvato un decreto legge che prevede nuove disposizioni sull’uso delle mascherine – continua Borghini -. L’obbligo è portarle sempre con sé fuori da casa, d’ora in poi queste dovranno essere indossate non solo nei luoghi pubblici chiusi, come già avveniva in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. L’uso è raccomandato anche dentro casa: se si ricevono familiari o amici meglio indossarla. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Resta in vigore il divieto di assembramento, tra le persone si deve mantenere la distanza di un metro, due metri se si fa sport”.

“Queste in sintesi le disposizioni rimarcate dal Governo che vi invito a rispettare affinchè la situazione, al momento tranquilla – termina il sindaco –, nella nostra comunità si mantenga tale“.