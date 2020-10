Coronavirus, gli aggiornamenti del sindaco: “Due donne guarite, negativi test nelle scuole”

Ecco gli aggiornamenti del sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, in merito alla situazione coronavirus nel territorio comunale:

“Rispetto al mio ultimo comunicato emesso venerdì 25 settembre si registrano solo variazioni che, grazie al cielo, migliorano la situazione. Infatti, durante la settimana si registrano due complete guarigioni. Trattasi di ragazza, non residente, di 20 anni, che scontava il periodo di quarantena nel proprio domicilio in località limitrofa a Porto Santo Stefano, e di una ragazza ventiduenne, residente in una località vicina all’abitato di Porto Santo Stefano. Attualmente quindi i casi di positività ancora presenti nel nostro territorio comunale sono 15, otto dei quali si riferiscono allo stesso nucleo familiare residente a Porto Ercole. Nessuno dei casi presenta comunque situazioni cliniche preoccupanti ma, anzi, condizioni diffuse di asintomaticità.

I controlli ulteriori effettuati sui ragazzi compagni di classe (elementari e materna) dei bambini di Porto Ercole risultati positivi hanno dato esiti di totale negatività e quindi le attività didattiche da ieri sono regolarmente riprese. Di questo siamo ovviamente felici. Proprio perché la situazione complessiva della diffusione del virus all’interno della nostra comunità va assumendo livelli tranquillizzanti dovrà essere dovere di tutti contribuire al mantenimento della favorevole situazione continuando ad assumere atteggiamenti virtuosi in linea con le note disposizioni in materia.

A partire dalla metà di questo mese partirà una massiccia operazione di vaccinazione antinfluenzale, obbligatoria per le categorie a rischio, per gli over 60 e per gli operatori sanitari. Stiamo, in raccordo con la Asl, attrezzando un punto di vaccinazioni a Porto Santo Stefano, risultando il poliambulatorio, abituale punto di riferimento, inadatto in questo momento perché con locali non in grado di soddisfare le prescrizioni anti Covid. Le vaccinazioni saranno effettuate al centro Don Pietro Fanciulli in via Carlo Scalabrelli, che dispone di doppio ingresso, locali areati e spazi esterni capaci di garantire la massima sicurezza in tema di distanziamento sociale. Per Porto Ercole le vaccinazioni saranno eseguite nei locali dei medici di famiglia e nei locali che la Croce Rossa metterà gentilmente a disposizione”.