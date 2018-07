Agevolazioni per il trasporto pubblico dalla Regione Toscana

Agevolazioni e riduzioni sul costo dell’abbonamento di autobus urbano ed extraurbano per redditi Isee inferiori a 36.152 euro.

L’opportunità arriva dalla Regione Toscana ed è in vigore dal 1° luglio scorso per tutti gli abbonamenti al trasporto pubblico su gomma in Toscana intestati a cittadini residenti in Toscana.

L’iniziativa regionale, diffusa anche dal Comune di Roccastrada, prevede il rilascio di un Tagliando Isee-Tpl, a seguito della presentazione e della verifica della certificazione ISEE Dichiarazione Sostitutiva unica (DSU) rilasciata dal Caf o dagli Urp territoriali, con cui è possibile acquistare gli abbonamenti autobus a tariffa agevolata.

Per tutte le informazioni e i dettagli dell’iniziativa, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it/cittadini/mobilita, oppure contattare lo sportello socio educativo del Comune di Roccastrada, per i residenti sul territorio comunale, al numero 0564-561244.