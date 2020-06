Servizio idrico, pubblicato il bando per agevolazioni integrative: come richiederle

A partire da lunedì 15 giugno sono aperte, fino al 17 luglio, le domande per accedere ai contributi assegnati al Comune di Roccastrada dall’Autorità idrica toscana a supporto del servizio idrico per famiglie con Isee inferiore o uguale a 11mila euro.

La richiesta di agevolazione può essere presentata solo da cittadini residenti nel comune di Roccastrada per il servizio idrico fornito a utenze domestiche nel 2019. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito dell’amministrazione comunale, nella sezione “Politiche sociali”, al seguente indirizzo: http://www.comune.roccastrada.gr.it/servizi-al-cittadino/politiche-sociali-1.

Come si accede al contributo

Il fondo assegnato al Comune di Roccastrada dall’Autorità idrica toscana è pari a 20.772,61 euro e sarà ripartito tra i soggetti presenti nella graduatoria formulata sulla base dell’indicatore Isee del nucleo familiare fino al rimborso del massimo di due terzi del consumo documentato e, comunque, non oltre la cifra di 600 euro. Nel caso in cui l’importo assegnato al Comune roccastradino sia insufficiente a garantire la copertura della spesa per consumi idrici riferita all’anno 2019 degli aventi diritto al contributo, sarà riconosciuta la misura minima seguendo l’ordine di graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato al lordo degli eventuali contributi assegnati lo scorso anno e la percentuale massima del contributo potrà essere aumentata in presenza di particolari situazioni economiche e sociali del nucleo familiare del richiedente, certificate da parte dei servizi sociali.

Informazioni su come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Roccastrada. Tali moduli saranno reperibili nel sito istituzionale del Comune di Roccastrada (http://www.comune.roccastrada.gr.it), sezione “Politiche sociali”, ed in distribuzione nell’androne del palazzo comunale in corso Roma, 8 a Roccastrada. Infine, è possibile richiederla anche inviando un’e-mail all’indirizzo sociale@comune.roccastrada.gr.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.3 (referente Lorella Cuni, tel. 0564.561229).

Le domande possono essere presentate attraverso una delle seguenti modalità:

via Pec all’indirizzo comune.roccastrada@postacert.toscana.it;

a mezzo raccomandata A/R da inviare all’indirizzo “Comune di Roccastrada, Corso Roma n. 8 – 58036 Roccastrada (GR)” (in tal caso farà fede la data di arrivo al protocollo comunale);

tramite e-mail all’indirizzo sociale@comune.roccastrada.gr.it;

consegnata a mano, previo appuntamento da ottenersi telefonando al numero 0564.561229, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 usufruendo della saletta della biblioteca in largo Don Bailo.

Infine, per la consegna è possibile anche contattare l’Ufficio Protocollo, chiamando il numero telefonico 0564.561111 (oppure 0564.561207 o 0564.5612221) dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche al pomeriggio, dalle 15 alle 17.30.

Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 17 luglio entro le ore 13.00.