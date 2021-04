Agevolazioni sul servizio idrico: pubblicato il bando del Comune, come presentare domanda

Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per le utenze deboli del servizio idrico integrato per il 2021, con scadenza il 7 giugno.

Tra i requisiti per ricevere le agevolazioni, oltre alla residenza anagrafica nel comune di Follonica e la titolarità di utenza domestica e di residenza, è richiesto il possesso di una Dichiarazione sostitutiva unica, e relativa attestazione Ise/Isee, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee ordinario) del nucleo familiare inferiore o uguale a 13.000,00 euro (per le famiglie con minimo 4 figli l’Isee deve risultare inferiore o uguale a 20.000 euro). I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Il bando integrale, indicante tutti i requisiti di accesso e le modalità di presentazione della domanda, che dovrà essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili all’ufficio Politiche abitative, previo appuntamento (chiamare il numero 0566.59014), è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Follonica, al link www.comune.follonica.gr.it, nella sezione “Servizi socio-educativi”.

La domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, esclusivamente previo appuntamento chiamando i numeri 0566.9261 o 0566.59284, oppure spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando all’indirizzo “Comune Largo Cavallotti, 1 – 58022 – Follonica (GR)”.

Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o dispersioni di domande per disguidi postali o imputabili a terzi.

La domanda, con la relativa documentazione allegata, potrà altresì essere inviata tramite Pec – Posta elettronica certificata all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it.

Per informazioni: Alberto Caturelli, tel. 0566.59014, e-mail acaturelli@comune.follonica.gr.it.