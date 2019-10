Piscina comunale: agevolazioni sui costi delle lezioni per i disabili

L’amministrazione comunale di Follonica e Amatori nuoto Follonica, gestore della piscina comunale, hanno rinnovato la convenzione per l’utilizzo della piscina comunale da parte dei cittadini diversamente abili.

Tale accordo consente l’uso agevolato dei servizi forniti dall’Asd Amatori Nuoto Follonica ai cittadini di Follonica riconosciuti invalidi civili al 100% (legge 118/71) e/o in possesso della certificazione di handicap ai sensi della Legge 104/92.

I cittadini che rientrano in queste due categorie possono recarsi all’ufficio sport del Comune di Follonica (in via Roma n.47), muniti di tali certificazioni, e ritirare un apposito tesserino da consegnare alla piscina comunale follonichese.

Il costo di 15 euro ora/lezione è coperto per il 50% da contributo comunale (per un importo pari a 7,50 euro); del rimanente 50%, è posta a carico dell’associazione sportiva la somma di 2,50 euro e a carico dell’utente la somma di 5 euro.

Il cittadino, munito di tesserino, potrà così effettuare lezioni spendendo 5 euro a lezione, mentre il restante importo, che andrà a coprire il costo totale della lezione, sarà frutto di una compartecipazione Comune – Amatori Nuoto.

Gli utenti con Isee pari o inferiore a 5.000,00 euro annui e in possesso dei requisiti già descritti, saranno invece esonerati totalmente dal pagamento e l’amministrazione comunale coprirà i restanti 5 euro all’associazione Amatori Nuoto Follonica.

“Lo sport – dichiara il sindaco Benini – è un momento di divertimento, aggregazione, cura e vita ed è importante renderlo accessibile in ogni senso. Con questa convenzione, resa possibile dalla collaborazione con il gestore della piscina comunale, si abbattono barriere materiali e culturali, cancellando impedimenti ed ostacoli. Perché lo sport è per tutti“.

Per informazioni : ufficio Sport (via Roma n.47) – Tel. 0566.59017 – e-mail [email protected]