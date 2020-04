Impianti sportivi: agevolazioni sulle bollette dell’acqua per società e associazioni

Le società e le associazioni sportive senza fini di lucro di Grosseto potranno godere di un’agevolazione per la tariffa dell’acqua per gli impianti sportivi a loro assegnati.

“Si tratta di una misura che nasce nel periodo dell’emergenza sanitaria legata a Covid-19, ma che proseguirà anche ad emergenza finita. Ci siamo infatti preoccupati che le società e le associazioni sportive non avessero ulteriori aggravi rispetto alle criticità che già stanno affrontando con il fermo delle attività. Per questo abbiamo chiesto ad Acquedotto del Fiora di verificare la possibilità che queste realtà potessero usufruire delle agevolazioni previste per il pagamento delle utenze dell’acqua – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi – e Fiora ha colto il nostro invito. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto che garantirà una buona scontistica per le numerose società e associazioni sportive del territorio. Di questo ringraziamo Fiora spa per la collaborazione e la disponibilità manifestata. L’impegno del Comune è quello di andare oltre, chiedendo la possibilità di agevolazioni anche per le utenze della luce e il gas“.