Referendum, regionali e ballottaggio: i dati sull’affluenza comune per comune alle 12

Alle 12 l’affluenza per il referendum costituzionale, secondo i dati diffusi dalla Prefettura, è stata del 14,95 per cento in provincia di Grosseto.

Ecco i dati comune per comune:

PROVINCIA DI GROSSETO 28 su 28 14,95 ARCIDOSSO 13,20 CAMPAGNATICO 11,39 CAPALBIO 14,97 CASTEL DEL PIANO 11,19 CASTELL’AZZARA 14,20 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 15,39 CINIGIANO 13,03 CIVITELLA PAGANICO 13,97 FOLLONICA 16,18 GAVORRANO 11,96 GROSSETO 16,15 ISOLA DEL GIGLIO 23,33 MAGLIANO IN TOSCANA 13,09 MANCIANO 13,56 MASSA MARITTIMA 13,80 MONTE ARGENTARIO 13,60 MONTEROTONDO MARITTIMO 14,19 MONTIERI 14,31 ORBETELLO 15,96 PITIGLIANO 11,49 ROCCALBEGNA 12,53 ROCCASTRADA 14,25 SANTA FIORA 15,87 SCANSANO 13,00 SCARLINO 15,48 SEGGIANO 11,08 SEMPRONIANO 10,02 SORANO 11,47

Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali, secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana, è stata del 14,41% per cento in provincia di Grosseto.

Ecco i dati comune per comune:

COMUNE SEZIONI VOTANTI % Arcidosso 5 su 5 404 12,81 Campagnatico 4 su 4 211 11,14 Capalbio 4 su 4 448 14,53 Castel del Piano 5 su 5 383 10,76 Castell’Azzara 2 su 2 161 12,96 Castiglione della Pescaia 10 su 10 913 14,6 Cinigiano 3 su 3 232 12,73 Civitella Paganico 5 su 5 311 13,72 Follonica 22 su 22 2.736 15,58 Gavorrano 13 su 13 775 11,56 Grosseto 76 su 76 10.279 15,8 Isola del Giglio 2 su 2 180 13,15 Magliano in Toscana 5 su 5 366 12,72 Manciano 9 su 9 732 13,24 Massa Marittima 9 su 9 865 13,08 Monte Argentario 12 su 12 1.367 13,15 Monterotondo Marittimo 2 su 2 123 13,85 Montieri 4 su 4 102 13,53 Orbetello 18 su 18 1.902 15,44 Pitigliano 5 su 5 356 10,74 Roccalbegna 4 su 4 95 12,29 Roccastrada 10 su 10 965 13,54 Santa Fiora 4 su 4 311 14,74 Scansano 10 su 10 403 12,35 Scarlino 4 su 4 479 15,5 Seggiano 2 su 2 77 10,89 Semproniano 3 su 3 81 9,75 Sorano 9 su 9 304 10,99

Alle 12 l’affluenza per il ballottaggio di Follonica, secondo i dati diffusi dal Comune di Follonica, è stata del 15,13%