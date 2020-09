Referendum, Regionali e ballottaggio: i dati sull’affluenza comune per comune alle 23

Referendum

Alle 23 l’affluenza per il referendum costituzionale, secondo i dati diffusi dalla Prefettura, è stata del 43,34% in provincia di Grosseto.

Ecco i dati comune per comune:

Regionali

Alle 23 l’affluenza per le elezioni regionali, secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana, è stata del 41,87% per cento in provincia di Grosseto.

Ecco i dati comune per comune:

COMUNE SEZIONI VOTANTI % Arcidosso 5 su 5 1.284 40,7 Campagnatico 4 su 4 751 39,65 Capalbio 4 su 4 1.214 39,36 Castel del Piano 5 su 5 1.436 40,46 Castell’Azzara 2 su 2 561 45,17 Castiglione della Pescaia 10 su 10 2.427 38,81 Cinigiano 3 su 3 779 42,76 Civitella Paganico 5 su 5 998 44,02 Follonica 22 su 22 8.406 47,86 Gavorrano 13 su 13 2.592 38,66 Grosseto 76 su 76 28.160 43,28 Isola del Giglio 2 su 2 412 30,09 Magliano in Toscana 5 su 5 1.267 44,04 Manciano 9 su 9 2.109 38,12 Massa Marittima 9 su 9 2.732 41,33 Monte Argentario 12 su 12 3.434 33,03 Monterotondo Marittimo 2 su 2 404 45,5 Montieri 4 su 4 380 50,4 Orbetello 18 su 18 5.056 41,06 Pitigliano 5 su 5 1.255 37,85 Roccalbegna 4 su 4 305 39,46 Roccastrada 10 su 10 2.948 41,38 Santa Fiora 4 su 4 934 44,27 Scansano 10 su 10 1.312 40,2 Scarlino 4 su 4 1.288 41,67 Seggiano 2 su 2 272 38,47 Semproniano 3 su 3 353 42,48 Sorano 9 su 9 1.181 42,68

Ballottaggio di Follonica

Alle 23 l’affluenza per il ballottaggio di Follonica, secondo i dati diffusi dal Comune di Follonica, è stata del 46,45 %.