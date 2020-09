Referendum, Regionali e ballottaggio: i dati sull’affluenza comune per comune alle 19

Alle 19 l’affluenza per il referendum costituzionale, secondo i dati diffusi dalla Prefettura, è stata del 34,85 per cento in provincia di Grosseto.

Ecco i dati comune per comune:

Domenica Lunedì Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 PROVINCIA DI GROSSETO 28 su 28 14,95 34,85 – 0 ARCIDOSSO 13,20 33,43 – 0 CAMPAGNATICO 11,39 31,73 – 0 CAPALBIO 14,97 32,22 – 0 CASTEL DEL PIANO 11,19 32,95 – 0 CASTELL’AZZARA 14,20 38,45 – 0 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 15,39 33,97 – 0 CINIGIANO 13,03 34,07 – 0 CIVITELLA PAGANICO 13,97 35,24 – 0 FOLLONICA 16,18 38,34 – 0 GAVORRANO 11,96 32,83 – 0 GROSSETO 16,15 35,73 – 0 ISOLA DEL GIGLIO 23,33 32,64 – 0 MAGLIANO IN TOSCANA 13,09 35,57 – 0 MANCIANO 13,56 30,56 – 0 MASSA MARITTIMA 13,80 34,76 – 0 MONTE ARGENTARIO 13,60 29,64 – 0 MONTEROTONDO MARITTIMO 14,19 36,40 – 0 MONTIERI 14,31 44,72 – 0 ORBETELLO 15,96 35,26 – 0 PITIGLIANO 11,49 30,02 – 0 ROCCALBEGNA 12,53 31,00 – 0 ROCCASTRADA 14,25 35,34 – 0 SANTA FIORA 15,87 38,42 – 0 SCANSANO 13,00 33,62 – 0 SCARLINO 15,48 34,81 – 0 SEGGIANO 11,08 29,21 – 0 SEMPRONIANO 10,02 31,68 – 0 SORANO 11,47 36,60 – 0

Alle 19 l’affluenza per le elezioni regionali, secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana, è stata del 33,68% per cento in provincia di Grosseto.

Ecco i dati comune per comune:

COMUNE SEZIONI VOTANTI % Arcidosso 5 su 5 1.023 32,42 Campagnatico 4 su 4 588 31,05 Capalbio 4 su 4 964 31,26 Castel del Piano 5 su 5 1.127 31,66 Castell’Azzara 2 su 2 436 35,1 Castiglione della Pescaia 10 su 10 2.013 32,19 Cinigiano 3 su 3 605 33,21 Civitella Paganico 5 su 5 782 34,49 Follonica 22 su 22 6.500 37,01 Gavorrano 13 su 13 2.125 31,7 Grosseto 76 su 76 22.729 34,93 Isola del Giglio 2 su 2 362 26,44 Magliano in Toscana 5 su 5 994 34,55 Manciano 9 su 9 1.651 29,84 Massa Marittima 9 su 9 2.172 32,85 Monte Argentario 12 su 12 2.978 28,65 Monterotondo Marittimo 2 su 2 314 35,36 Montieri 4 su 4 321 42,57 Orbetello 18 su 18 4.203 34,13 Pitigliano 5 su 5 925 27,9 Roccalbegna 4 su 4 234 30,27 Roccastrada 10 su 10 2.391 33,56 Santa Fiora 4 su 4 753 35,69 Scansano 10 su 10 1.047 32,08 Scarlino 4 su 4 1.065 34,45 Seggiano 2 su 2 203 28,71 Semproniano 3 su 3 256 30,81 Sorano 9 su 9 970 35,06

Alle 19 l’affluenza per il ballottaggio di Follonica, secondo i dati diffusi dal Comune di Follonica, è stata del 35,77 per cento.