Cgil: Adriana Delicati nuova coordinatrice delle donne dello Spi

Il coordinamento donne dello Spi-Cgil della provincia di Grosseto si è riunito oggi nella sede di via Repubblica Dominicana, a Grosseto, per individuare la nuova coordinatrice in sostituzione di Anna Maria Lot, che aveva rimesso il mandato.

Dopo un’ampia discussione sul ruolo del coordinamento e sull’impegno a riguardo delle politiche di genere, su proposta della Lot è stata eletta all’unanimità coordinatrice donne Spi Adriana Delicati.

“Nel suo intervento, Adriana ha ringraziato e confermato il suo impegno ad occuparsi della politica di genere e soprattutto contro la violenza sulle donne, a partire dal prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne – si legge in un comunicato dello Spi – Cgil -. In quel giorno verranno distribuiti dai forni e supermercati della provincia 5.000 sacchetti di pane predisposti dalle donne dello Spi con l’etichetta ‘La violenza sulle donne non dev’essere pane quotidiano’, e il 26 la Cgil proietterà gratuitamente al cinema Stella il film ‘Nome di donna’“.

“Nel suo intervento, il segretario provinciale Lorenzo Centenari – termina il comunicato –, nel complimentarsi con Adriana, ha assicurato l’impegno di tutto lo Spi nella lotta alla violenza sulle donne e per valorizzare l’impegno per la cultura dei diritti di genere“.