Adicu: nominata la nota responsabile dello sportello, ecco chi è

La dottoressa Domenica Alexa Esposito, dello studio legale Biondi, è stata nominata responsabile dello sportello Adicu (Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti) di Grosseto.

Adicu svolge un’attività di difesa dei consumatori e di conciliazione paritetica dei contenziosi tra consumatori e aziende nei seguenti settori: assicurazioni, sicurezza stradale, risparmio energetico, trasporti, credito e risparmio, poste, telecomunicazioni e nuove tecnologie (tv digitale, banda larga, internet), contratti, vendite fuori e dentro i locali commerciali, turismo, commercio, alimentazione, fisco e tributi.

In caso di necessità, consumatori e utenti di servizi possono quindi rivolgersi alla sede di Grosseto dello studio legale Biondi, in via Bruno Buozzi 20, telefonando allo 0564.1799096 o scrivendo a grosseto@adicu.it.