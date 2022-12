Condomini, Adf: “Singolarizzare le utenze conviene, incentivi per chi aderisce”

“Singolarizzare conviene!” AdF dà il via a una campagna informativa per promuovere la separazione delle utenze che fanno capo a un unico contatore centralizzato, le cosiddette utenze condominiali: più consapevolezza sull’uso della risorsa idrica, misurazione e fatturazione puntuale sui propri consumi, incentivi per chi aderisce sono i principali vantaggi per i clienti che scelgono di singolarizzare la propria utenza idrica.

Il contatore singolo – un misuratore di ultima generazione in telelettura – consente di avere a disposizione i propri dati di consumo e tutte le informazioni tecniche sulla fornitura, rendendo i clienti più consapevoli e incentivando così buone pratiche e comportamenti sostenibili, garantendo un maggiore monitoraggio su eventuali perdite idriche.

Con un contratto singolo, per i residenti viene riconosciuta l’attribuzione degli scaglioni di consumo pro capite, applicando un criterio di tariffazione del consumo per singolo nucleo familiare. In particolare, il passaggio da utenza condominiale a utenza diretta potrebbe comportare un maggior risparmio per i nuclei familiari più numerosi e per quelli che hanno abitudini di consumo più oculate.

Infine, sono previsti incentivi economici per chi deciderà di aderire.

Gli amministratori interessati a verificare la fattibilità della singolarizzazione e ricevere ulteriori informazioni possono consultare la sezione www.fiora.it/singolarizzazione.html e compilare il form apposito.