Adf: “Disservizi idrici limitati alla frazione di Polveraia e prontamente risolti”

I disservizi idrici a Scansano nei giorni di Ferragosto hanno interessato la sola frazione di Polveraia e sono stati prontamente risolti.

AdF precisa che le momentanee sospensioni dell’erogazione di acqua dovute a guasti non hanno riguardato l’intero territorio comunale di Scansano ma la sola frazione di Polveraia e in metà dei casi solo un ristrettissimo numero di utenze di tale località. AdF è prontamente intervenuto a ogni segnalazione, risolvendo la problematica nell’arco di poche ore.

Poiché le interruzioni non si sono mai protratte per più di 12 ore, non è stato necessario attivare il rifornimento alternativo. Il sindaco era a conoscenza di tutte le procedure attivate per la risoluzione dei guasti, dando indicazioni ad AdF per una pronta risoluzione del problema.