“AdF per te”, il form per prenotare gli appuntamenti è online: ecco come fare

Il nuovo servizio “AdF per te” è ora online su fiora.it, con il pulsante “Prenota il tuo appuntamento” in evidenza sulla home che porta direttamente al form dove poter scegliere giorno e ora in modo semplice e intuitivo.

Dopo aver inserito le proprie informazioni di contatto si possono già scegliere la data e la fascia oraria più comode tra quelle disponibili, a partire da lunedì 15 giugno, giorno di apertura degli AdF Point. Inoltre, è possibile fornire anche una breve descrizione della richiesta, per rendere il servizio ancora più puntuale e su misura del cliente. Una volta completata l’operazione verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo indicato.

“Viviamo un periodo di cambiamenti – spiega Serenella Scalzi, responsabile unità commerciale di AdF – nel quale è necessario ripensare modalità e forme dei servizi che offriamo ai nostri clienti, per garantire loro sempre più attenzione, cura e sicurezza. ‘AdF per te’ è l’ultima di una serie di novità che riguardano i servizi digitali, in questo caso si utilizzano i canali online per fissare un appuntamento in presenza presso un AdF Point, evitando code e attese e risolvendo la propria pratica in un contesto personalizzato e accogliente. Al momento della prenotazione online si può anche indicare brevemente il tipo di esigenza, al fine di poter fornire risposte ancora più puntuali ai nostri clienti. Poter scegliere data e ora ed essere certi di una risposta efficace consente una miglior organizzazione del proprio tempo, che è prezioso“.

I due AdF Point si trovano a Grosseto in via Trento e a Siena in viale Toselli e sono dotati di tutte le misure e i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme a fronte dell’emergenza Covid-19. I clienti possono selezionare sul calendario giorno e ora tra quelli disponibili, considerando che gli AdF Point sono aperti dal lunedì al giovedì in orario 9-13 e 14.30-16.30 e il venerdì dalle 9 alle 13.

“AdF per te” è il nuovo servizio in presenza che si aggiunge a quelli a distanza, grazie ai quali si possono ugualmente svolgere tutte le pratiche del caso. Tra questi ci sono MyFiora su sito e app scaricabile, oltre al numero verde gratuito 800.887755 da linea fissa o quello Smart 0564.448844 da cellulare e dall’estero (con costo in base al profilo tariffario). I due numeri rispondono nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Nella foto, da sinistra: Piero Ferrari (amministratore delegato AdF), Roberto Renai (presidente AdF), Serenella Scalzi (responsabile unità commerciale AdF), Luca Bidolli (staff presidenza AdF).