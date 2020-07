“AdF per te” cresce: arriva la videochiamata. AdF continua ad anticipare il futuro per garantire sempre più attenzione al cliente: dopo il grande apprezzamento ottenuto dagli appuntamenti personalizzati presso gli AdF Point – oltre 400 accessi nelle prime tre settimane di attivazione – dal 9 luglio arriva un nuovo servizio, offrendo la possibilità di prenotare una videochiamata con un operatore. Sarà così possibile avere un appuntamento personalizzato, scegliendo il momento più opportuno, evitando code e attese e rimanendo comodamente a casa o nel luogo che si preferisce.

Per usufruire del nuovo servizio di videochiamata basterà andare sul sito www.fiora.it e scegliere il servizio “AdF per te” cliccando sul pulsante “Prenota il tuo appuntamento”, in evidenza sulla home. Da lì si accede al form dove, in alternativa allo scegliere l’AdF Point di Grosseto o Siena per un appuntamento “in presenza”, si può selezionare l’opzione “prenota videochiamata”. Dopo aver inserito le proprie informazioni di contatto si può indicare la data e l’orario più graditi tra quelli disponibili; è possibile fornire anche una breve descrizione della richiesta, per rendere il servizio ancora più puntuale e su misura. Una volta completata l’operazione, verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo indicato e successivamente il link per accedere alla videochiamata.

Nei mesi scorsi la crescita tra il 50% e il 200% nell’utilizzo dell’area riservata MyFiora, della app, le attivazioni delle bollette web e i pagamenti con strumenti innovativi hanno spinto ancora di più all’innovazione digitale, portando AdF a ideare la nuova modalità di assistenza presso gli AdF Point, in un’ottica di maggior personalizzazione e cura del tempo del cliente. Il grande apprezzamento riscosso da quest’ultimo servizio ha spinto ancora più avanti l’azienda, portandola ad ampliare ulteriormente la gamma delle possibilità con la videochiamata, così da rendere i servizi sempre più performanti, puntuali e dedicati.