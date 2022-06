“AdF da te”: arriva un nuovo servizio per essere sempre informati, ecco come funziona

Arriva “AdF da te“, un nuovo servizio per essere sempre informati.

AdF continua nel suo percorso di forte spinta all’innovazione e alla digitalizzazione, aprendo un’ulteriore strada per accompagnare i propri clienti in un rapporto con l’azienda fatto di relazioni e servizi sempre più su misura.

L’azienda ha infatti implementato l’invio di comunicazioni via sms o e-mail personalizzate per specifici gruppi di clienti. Grazie ad “AdF da te”, quindi, sarà possibile ricevere informazioni utili in sintonia con le proprie esigenze, semplicemente rispondendo ad alcune domande. Pochi e facili i passaggi per farlo: una volta aperto il sito www.fiora.it, sarà sufficiente accedere al form on line tramite l’apposito link presente in homepage e inserire i propri dati.

Tutti i clienti che aiuteranno AdF a mantenere aggiornati i propri dati lasciando l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare, beneficeranno di numerosi vantaggi, come ricevere comunicazioni importanti sul servizio idrico integrato in tempo reale, oppure essere avvisati in anticipo su eventuali interruzioni del flusso dovute a lavori di manutenzione programmata che interesseranno la loro specifica utenza.