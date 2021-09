Verso le amministrative: “Adesso per Capalbio” presenta il bilancio di mandato

Si apre domani la campagna elettorale di “Adesso per Capalbio”, la lista civica fondata dal compianto Settimio Bianciardi e che lo lanciò alla guida dell’amministrazione del comune maremmano fino alla prematura scomparsa avvenuta a gennaio.

La compagine, guidata dal candidato sindaco e assessore al bilancio uscente, Gianfranco Chelini, sceglie Capalbio Scalo, e in particolare piazza Aldo Moro, per la prima tappa di una serie di incontri che vedranno tutti i futuri candidati al Consiglio comunale confrontarsi con i cittadini di tutte le diverse località del vasto territorio di Capalbio.

Questo primo incontro sarà dedicato alla presentazione del bilancio di mandato, un riepilogo di tutti i progetti avviati in questi mesi e di quei risultati che sono stati portati a termine durante la consiliatura che va concludendosi in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

“Apriamo la nostra campagna elettorale per Capalbio parlando delle cose fatte in questi due anni e mezzo, che sono alla base del futuro del territorio. Tra queste, affatto poche, ricordo in particolare il grande lavoro di riqualificazione delle nostre ricchezze, dai parchi pubblici al litorale, dalla viabilità e dalla mobilità intermodale fino alla sostenibilità ambientale con l’efficientamento energetico del patrimonio comunale. Per non dimenticare gli eventi, mai ricchi come in questa stagione, e il grande rilancio del turismo con iniziative come la Fondazione e il trenino – dichiara il candidato sindaco Chelini –. Il Covid-19 ha messo alla prova tutte le amministrazioni locali e anche la nostra, ma è stata anche un’occasione per apportare tanti miglioramenti. Adesso è il momento di passare da una situazione straordinaria a un progresso continuo e siamo sicuri di poter fare il massimo per la nostra comunità di cittadini e per il valore che Capalbio rappresenta anche fuori dai suoi confini”.

Appuntamento in piazza Aldo Moro, giovedì 2 settembre, alle 18, per il primo appuntamento della lista “Adesso per Capalbio”.