Il Comune di Magliano aderisce alla manifestazione sul Corridoio Tirrenico

“Il Comune di Magliano aderisce alla manifestazione di sabato della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per la realizzazione del Corridoio Tirrenico”. Lo annuncia il sindaco Diego Cinelli.

“Il nostro territorio – sostiene Cinelli- è direttamente interessato alla messa in sicurezza dell’Aurelia, sia perché ne viene attraversato per un tratto importante, sia perché qui si trova uno degli incroci a raso più pericolosi, quello che porta sulla strada di San Donato, senza dimenticare che poche centinaia di metri prima del confine comunale c’è anche quello che porta a Cupi e che rappresenta un’altra criticità importante”.

Cinelli dunque è favorevole ad un’azione unitaria del territorio per raggiungere l’obiettivo. “L’adeguamento dell’Aurelia – sostiene Cinelli- mi sembra che sia il risultato che mette d’accordo tutte le forze politiche, gli enti e le associazioni. La manifestazione della Camera di Commercio rappresenta un momento unitario per riuscire a vincere una battaglia che dura da 50 anni e per questo noi non faremo mancare il nostro sostegno”. Un ultimo appello Cinelli lo rivolge anche alle opposizioni. “In un momento così importante e, speriamo, di svolta per questa infrastruttura – conclude il sindaco – proprio perché crediamo che l’unità sia fondamentale a livello provinciale e locale, rivolgo l’appello anche all’opposizione di essere con noi nel sostegno all’iniziativa messa in campo dalla Camera di Commercio”.