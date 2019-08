Addestramento per il cinema e il sociale : la storia di Alessio

Alessio Andreucci, 41 anni, una passione fin da bambino per gli animali. Con il suo “K9 Center” oggi è tra i più richiesti addestratori in Italia per il cinema e la televisione.

Alessio, come hai iniziato?

Ho aperto il mio primo centro di addestramento cani nel 2001, alcuni anni dopo sono stato contattato dalla produzione della fiction RAI “Il Commissario Manara”. Per scherzo dico sempre che le scene girate dai miei amici a quattro zampe sono “buone alla prima” ma proprio in quell’occasione ci siamo resi conto di come il mio metodo rispondesse alle esigenze della tv e del cinema. Successivamente ho lavorato per fiction Mediaset come “Al di là del lago”, spot e programmi televisivi tra cui “Rock Economy” con Adriano Celentano.

Quali sono gli aspetti più importanti di questo lavoro per te?

Per me è fondamentale la salvaguardia del benessere dell’animale. Questo lavoro inoltre può avere risvolti sociali: faccio formazione per i cani di diversi enti di protezione civile e siamo l’unico centro di addestramento accreditato Federazione Italiana Nuoto.

Qual’è stata la tua formazione?

Ho frequentato diversi corsi di Mondioring (lo sport cinofilo n.d.r.) a Marsiglia e soprattutto un master in comunicazione cognitivo-comportamentale animale presso l’Università di Pisa.

Oggi a cosa stai lavorando?

Ho appena iniziato a lavorare alla nuova serie Netflix girata in Trentino “Cuaron”, ma uno dei progetti a cui tengo di più è la formazione dei carcerati: diventare addestratori può essere un opportunità, alla fine della detenzione, di reinserirsi in un contesto lavorativo, così da restituire dignità all’individuo cercando di ridurre le recidive di reato.