“Ad Loca Mariana”: la chiesa della Madonna delle Grazie entra nella pubblicazione

Il Comune di Castel del Piano è lieto di annunciare la propria partecipazione al progetto “Ad Loca Mariana”, con una nuova ed ulteriore pubblicazione che andrà ad arricchire la collana omonima edita dall’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana. L’Istituto si distingue per la propria attività di valorizzazione della storia e dell’architettura degli edifici di culto dedicati alla Vergine Maria in tutta la Toscana.

La struttura sacra a cui è dedicata questa nuova e curata pubblicazione è la chiesa di Santa Maria delle Grazie, più conosciuta come Madonna delle Grazie a Castel del Piano. Il testo apparirà anche nel volume “Itinera ad Loca Mariana”, che propone un percorso presso i luoghi mariani in Toscana e non solo, con i contributi di storici dell’arte ed esperti in materia di architettura sacra.

Dietro il progetto “Ad Loca Mariana” c’è la volontà di valorizzare edifici e strutture sacre dal punto di vista artistico e architettonico, nonchè valorizzare la memoria storica di ogni comunità, in questo caso quella casteldelpianese.

L’incontro di presentazione si svolgerà venerdì 14 ottobre alle 18, nella chiesa della Madonna delle Grazie a Castel del Piano.

Interverranno alla presentazione di questa nuova pubblicazione il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini, l’assessore alla cultura Renzo Rossi, il parroco di Castel del Piano padre Paolo Casagrande, Paolo Tiezzi Maestri, presidente dell’Istituto valorizzazione abbazie toscane.

Successivamente, verrà quindi presentata la pubblicazione dedicata alla chiesa della Madonna delle Grazie, dall’autrice della pubblicazione, la storica dell’arte Luisa Colombini (nella foto), e da Paola Coppi dell’Istituto valorizzazione abbazie toscane.

«Grazie al prezioso lavoro dell’Istituto di valorizzazione delle abbazie toscane, si ha la possibilità di scoprire ed approfondire ancor meglio questi luoghi che sono siti di cui i Comuni sono storici custodi – afferma l’assessore alla cultura Renzo Rossi –. L’approfondimento e il lavoro di ricerca svolto in questa plaquette fornisce la possibilità di avere un’esperienza non solo con la spiritualità e la religione, ma anche con la storia. Una storia che nel caso della chiesa della Madonna delle Grazie, chiesa iconica per i cittadini di Castel del Piano, dà lo spunto per tracciare un percorso che, partendo dalle origini medievali, arriva ai giorni nostri. Questa pubblicazione sarà un dono alla nostra comunità affinché possa ulteriormente conoscere e coltivare con cura le proprie radici”.