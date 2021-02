Acquisti online sicuri e flessibili con Klarna e Samsung

In tempi di pandemia, gli acquisti online si sono moltiplicati e diffusi in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un fenomeno in espansione e, come nel caso di Klarna, in completa evoluzione. Infatti, si occupa sia di dilazione di pagamenti che di fornitura di metodi di pagamento alternativi ai colossi digitali. Per questo motivo, secondo il portale CasinoHex, sempre più italiani scelgono Klarna per giocare nei casinò online .

Per chi non conoscesse Klarna, si tratta di una società che permette di dilazionare e rateizzare i pagamenti online che, di recente, ha acquisito una partnership con Samsung. L’accordo ha reso possibile pagare in tre diverse rate numerosi dispositivi della nota software house, come il Samsung Galay S21. A tal proposito, Massimo Bullo, Head of Digital Transformation Division Samsung Electronics Italia, ha dichiarato: “La collaborazione con Klarna si inserisce all’interno della strategia Samsung di offrire sempre più ai propri clienti servizi a valore aggiunto in tutte le fasi del processo d’acquisto anche nei propri canali di vendita digitali.”

Il pagamento rateizzato può avvenire anche tramite applicazione, offrendo al cliente un’esperienza davvero piacevole e intuitiva. Klarna non si limita alla sola rateizzazione dei pagamenti ma, in più, offre al cliente la possibilità di esser usato come metodo di pagamento per moltissimi casinò online.

La fortuna di Klarna come metodo di pagamento per i casinò online nasce grazie all’estrema affidabilità della società che vanta oltre 90 milioni di clienti e circa e 200 mila partner di retailer al mondo. Si tratta quindi di una mano esperta, in grado di accompagnare i singoli clienti verso un percorso serio, sicuro ed affidabile. Francesco Passone, Country Manager dell’azienda ha così commentato: “è possibile offrire agli utenti finali una customer experience personalizzata, con opzioni di pagamento flessibili che potranno tradursi in un aumento medio degli ordini, e in ultima analisi, dei ricavi stessi.”