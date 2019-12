Maltempo, Ombrone in golena. Acquedotto del Fiora: “Utilizzate acqua con parsimonia”

A causa delle forti piogge che nelle scorse ore hanno interessato il territorio, il fiume Ombrone è in golena.

Acquedotto del Fiora, a titolo precauzionale, ha spento alcuni pozzi che concorrono, in miscelazione con le sorgenti Arbure e Fiora, all’approvvigionamento della città di Grosseto, per evitare problemi di qualità dell’acqua erogata.

Attualmente la rete idrica di distribuzione in città è alimentata in bassa pressione tramite le apposite valvole di regolazione. AdF invita i cittadini a usare l’acqua con parsimonia per garantire gli stoccaggi fino al rientro delle normali condizioni del fiume Ombrone.