Maltempo, AdF al lavoro per risolvere le criticità: “Usate l’acqua con parsimonia”

Acquedotto del Fiora al lavoro per risolvere le criticità causate dal maltempo.

L’eccezionale ed elevata quantità di interventi da effettuare, oltre alla situazione di alcune strade che rende difficile raggiungere alcune zone, sta causando slittamenti nei tempi di verifica guasti e riparazione, nonostante il numero di squadre al lavoro e l’impegno profuso per risolvere le criticità.

AdF sta lavorando alacremente per risolvere i disagi e invita i cittadini a segnalare le mancanze di acqua al numero verde 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24

Grosseto

In seguito all’esondazione del fiume Ombrone, si è reso necessario spegnere i pozzi che concorrono in miscelazione con le sorgenti Fiora e Arbure all’approvvigionamento idrico della città di Grosseto, per evitare problemi nella qualità dell’acqua erogata. Attualmente la rete idrica di distribuzione in città è alimentata in bassa pressione tramite le apposite valvole idrauliche di regolazione: AdF invita quindi i cittadini a usare l’acqua con parsimonia.

Manciano – Capalbio – Scansano

Nei territori di Manciano e Capalbio e nelle località Pomonte e Murci, nel comune di Scansano, la situazione è particolarmente critica, diverse tubazioni che attraversano i fossi sono state divelte dalla piena e alcune zone risultano isolate, pertanto al momento i tecnici di AdF sono impossibilitati a raggiungerle.