Lavori dell’Acquedotto del Fiora: alcune vie di Civitella Marittima a secco

Per allacciare nuove utenze, venerdì 17 gennaio, dalle 8.30 alle 13.30, i tecnici di Acquedotto del Fiora effettueranno un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica di via di Fontebranda a Civitella Marittima, nel comune di Civitella Paganico.

I lavori determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a tutte le utenze situate in via della Croce, via degli Olivi, via dei Pratoni, via I Maggio, via di Fontebranda, via del Gioco, via Porta degli Uomini, via XXIV Maggio e via Vigna Nuova dell’abitato di Civitella Marittima. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 14 del giorno stesso.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.