Lavori dell’Acquedotto del Fiora: le vie di Castiglione della Pescaia che rimarranno a secco

Giovedì 20 febbraio, dalle 8 alle 17, i tecnici di Acquedotto del Fiora effettueranno un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica di via IV Novembre a Castiglione della Pescaia, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze di via IV Novembre, via del Maestrale, via Ansedonia, via Sicilia, via Gorgona, S.P. Collacchie, via Corsica, via Capri, via Montecristo, via Ischia, via Stromboli, via di Ponente, via Grecale, via Arenile, via di Levante, via del Giglio, via Caprera, via Palmaiola, via Cerboli, via delle Formiche, via Sardegna e via Burano.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.