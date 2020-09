Palestre scolastiche comunali in uso alle associazioni sportive: l’accordo è vicino

Si è svolto oggi l’incontro voluto dal Comune di Grosseto con i dirigenti scolastici e i rappresentanti delle associazioni sportive per trovare un punto di incontro sulla ripresa delle attività sportive all’interno delle palestre scolastiche.

Alla riunione erano presenti l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi, l’assessore all’istruzione, Chiara Veltroni, il segretario generale e i tecnici degli uffici del Comune per coadiuvare un dialogo tra scuole comunali e realtà sportive cittadine.

Il Comune, come voluto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha proposto alle società l’azzeramento del canone di concessione della palestra a fronte della sanificazione per pre e post utilizzo degli impianti.

Per garantire lo svolgimento dell’attività sportiva in ambiente scolastico secondo le norme anti-covid, dovrà essere determinato un protocollo condiviso che abbia come elementi imprescindibili l’individuazione, da parte delle società sportive, di una figura ad hoc per la gestione di tutti gli aspetti legati al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e la realizzazione di un registro che tenga conto delle associazioni che si susseguono nelle varie strutture nell’arco della giornata.

Il protocollo di sicurezza sarà ora sottoposto ai dirigenti scolastici in tempi tali da assicurare alle associazioni sportive una rapida ripresa delle attività.