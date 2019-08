“Mare sicuro”: accordo tra Comune, Prefettura e Vigili del Fuoco per tutelare i bagnanti

Mare più sicuro per i bagnanti delle spiagge di Ansedonia, nel comune di Orbetello.

E’ stata sottoscritta lo scorso 31 luglio, infatti, la convenzione per il servizio di vigilanza e soccorso sulle spiagge libere del comune di Orbetello. Il documento è stato sottoscritto dal Prefetto di Grosseto, Cinzia Torraco, in rappresentanza del Ministero dell’Interno, dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe del Brocco, e dal dirigente del settore Lavori pubblici del comune lagunare, Luca Carretti.

Grazie al protocollo, i Vigili del Fuoco garantiranno un presidio di salvamento acquatico ad Ansedonia, nei giorni di sabato e domenica ricompresi nel mese di agosto, con estensione del servizio di vigilanza anche nei giorni 12,13,14,15 e 16 agosto.

La consueta sinergia, messa in campo tra i diversi enti coinvolti, consentirà di affrontare le possibili emergenze in completa sicurezza, offrendo all’utenza del mare un servizio altamente qualificato e in grado di ridurre al minimo i tempi di soccorso.