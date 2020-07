Al via l”Acchiappa Fantasmi”: primo spettacolo per bambini al Teatro Fonderia Leopolda

L'”Acchiappa Fantasmi” arriva a Follonica.

Quattro spettacoli per bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni), in forma di visite guidate rispettivamente nel parco Ilva, nel museo Magma, nella biblioteca della Ghisa, nel teatro Fonderia Leopolda. Quattro sceneggiature originali con due attori che accompagneranno i bambini alla ricerca dei fantasmi benevoli che occupano gli edifici della cultura cittadina, raccontandone la storia in forma di spettacolo, il 20 e il 27 luglio, il 10 e il 17 agosto.

Primo appuntamento con l'”Acchiappa Fantasmi” al Teatro Fonderia Leopolda, lunedì 20 luglio, con gli spettacoli alle 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 de “La magia del teatro di guitti”, nobiluomini e balli in maschera, per la regia e la drammaturgia di Federico Guerri, con Benedetta Rustici e Lorenzo Scribani.

Tanti anni fa, Leopoldo II° organizzò proprio a Follonica una grande festa da ballo. Vennero ospiti da ovunque e tutti furono invitati alle danze, poveri e ricchi, nel Palazzo granducale e nella Fonderia numero 2, la più all’avanguardia d’Europa. Oggi, non a caso, quella Fonderia è un grande teatro. Quale occasione migliore per i nostri acchiappa fantasmi di rivivere, nelle orecchie, quell’antica festa alla ricerca di un benevolo spettro che possa raccontargli non solo di tempi antichi ma anche dell’arte della scena

A ognuno dei partecipanti saranno fornite un paio di cuffie a induzione ossea e un dispositivo radio (i dispositivi offriranno così un ascolto immersivo: i bambini potranno udire tridimensionalmente e in contemporanea sia i suoni attraverso le cuffie, sia i racconti degli attori durante il corso della visita, andando a vivere una vera e propria realtà aumentata). Il percorso avrà durata massima di venticinque minuti (10 bambini per ogni replica, cinque repliche per ogni visita.

Ingresso 5 euro (ingresso gratuito per eventuale accompagnatore).

Biglietteria e prenotazioni:

museo Magma: interno ex Ilva, tel. 0566.59027, sabato dalle 17.30 alle 23.30, domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30;

biglietteria del teatro: il giorno dello spettacolo, dalle 20.00.

Tutte le informazioni sul sito http://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/