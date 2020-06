Emergenza Coronavirus: ecco come accedere ai servizi degli uffici comunali

“Nel rispetto delle misure anti-Covid19 e al fine di garantire la tutela della salute di tutti e anche la fruizione dei servizi pubblici, si informano i cittadini che tutti gli uffici e servizi del Comune di Follonica sono attivi e contattabili“.

A dichiararlo è il Commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

Le modalità per contattare gli uffici sono prioritariamente:

la posta elettronica certificata (Pec) follonica@postacert.toscana.it. Attraverso questo indirizzo, al quale si può inviare mail solo attraverso pec, i messaggi saranno veicolati agli uffici specifici di riferimento;

la posta elettronica ordinaria o i telefoni dei singoli uffici e dipendenti, consultabili nella rete civica www.comune.follonica.gr.it .

“E’ opportuno sottolineare che la maggior parte delle pratiche può essere espletata on line, quindi invito tutti ad utilizzare le modalità sopra descritte – sottolinea il Commissario -. Solo per i casi che richiedano l’indispensabile ed urgente presenza in ufficio, allora è possibile avere un contatto diretto con il personale, ma si può accedere agli uffici solo su appuntamento, senza fare file e risparmiando tempo. Gli ingressi possono essere contingentati, per consentire il rispetto delle distanze”.

“Per entrate in Comune è obbligatorio indossare una mascherina, farsi misurare la temperatura e sanificare le mani all’ingresso – termina Tortorella -. Si invitano, comunque, i cittadini, ai quali va il mio personale ringraziamento per la pazienza e la collaborazione che hanno sempre avuto in tutto questo periodo di Covid, a rispettare le indicazioni fornite dal personale”.