Torna l’accesso libero a Cala Violina: il parcheggio resta a pagamento

Si conclude oggi, mercoledì 15 settembre, la gestione ad accesso controllato di Cala Violina. La spiaggia torna libera, mentre il parcheggio di Val Martina continua ad essere a pagamento e con prenotazione sul sito www.calaviolinascarlino.it.

Il progetto è andato avanti dal primo giugno: la gestione ha portato ad una riduzione massiccia dell’abbandono dei rifiuti e dei campeggi notturna sulla spiaggia. Il sistema operativo per le prenotazioni invece ha mostrato delle carenze che saranno risolte per permettere ai turisti e ai cittadini di effettuare le operazioni in modo rapido e senza intoppi. L’amministrazione comunale è comunque ferma sulla decisione di continuare il percorso iniziato: il principio cardine è la tutela ambientale e i risultati confermano la bontà della nuova gestione.