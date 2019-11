“Accendiamo insieme il Natale!”: festa in centro per l’accensione delle luminarie

“Accendiamo insieme il Natale!”

Questo il nome del nuovo evento del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto, ma anche un invito alla cittadinanza: l’associazione dei commercianti del centro infatti, in collaborazione con il Comune di Grosseto, la Fondazione Grosseto Cultura con l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” e il suo coro Incantus, Conad e la ditta Favilli Group, ha organizzato per domenica primo dicembre, alle 17, in piazza Duomo, di fronte all’albero di Natale, un evento in occasione dell’accensione di tutte le luminarie delle vie del centro.

«Gli ingredienti “natalizi” ci saranno tutti – spiega soddisfatto Enrico Collura, presidente del Centro commerciale naturale –: i canti del Natale, e non solo, offerti dalle voci bianche del Coro Incantus, l’albero in piazza allestito dal Comune di Grosseto, insieme ad un altro centinaio di abetini di 1,5 metro offerti dalla ditta Favilli Group sparsi per tutto il centro, pandoro e panettone offerti da Conad, piccole performance di giocoleria offerte dalla compagnia Mantica (in attesa del teatrino di Natale che allestiranno nelle prossime settimane), le numerose luminarie allestite con il contributo di molti commercianti e ovviamente tanti negozi aperti per i primi acquisti in vista delle festività. Siamo certi che i nostri concittadini risponderanno positivamente e in gran quantità all’appello di “Accendere insieme il Natale!”. Ringraziamo tutti i partner dell’evento: si stanno consolidando delle belle collaborazioni che fanno e faranno tanto bene alla nostra città»

«Diamo il benvenuto al periodo delle festività partendo dal centro storico – conferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: una grande festa che dà il via alla lunga serie di appuntamenti del Natale organizzati sia dall’amministrazione comunale di Grosseto sia dai privati, che dalle associazioni. La collaborazione, anche in questo caso, si rivela vincente con tanti soggetti che mettono a disposizione creatività, tempo, voglia di fare qualcosa di concreto per la città e le frazioni, risorse economiche. Accendiamo tutti assieme il Natale partendo dalla piazza, dal maestoso albero e dal cuore di Grosseto, con il Centro commerciale naturale che si conferma un ottimo partner».

«Siamo lieti di contribuire ad accogliere i cittadini in piazza con un appuntamento pensato e voluto per festeggiare insieme l’avvio del periodo natalizio – spiegano Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura, e Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” – con i ragazzi del coro di voci bianche InCantus che si esibiranno in una performance musicale davvero suggestiva, in grado di trasmettere tutta la magia del Natale. È il modo migliore di accendere le luci su questi giorni di festa che stanno per iniziare».

«Conad Grosseto supporta per il secondo anno consecutivo questa iniziativa – afferma Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale srl, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – dimostrando quanto ha a cuore il centro cittadino, come luogo speciale di incontro per la comunità. Invitiamo quindi i cittadini a partecipare numerosi, domenica primo dicembre, in piazza Duomo, all’emozionante rito dell’accensione delle luminarie. A tutti offriremo pandoro e panettone».

Il programma dell’evento:

Ore 17.00 – Esibizione del coro di voci bianche Incantus con repertorio natalizio.

Ore 17.30 – Accensione luminarie con saluti istituzionali, presentazione delle iniziative organizzate dal Comune per il Natale e dell’iniziativa di Centro commerciale naturale del centro storico e Ditta Favilli che regaleranno un centinaio di abetini natalizi da posizionare in tutto il centro.

Ore 18.00 – Distribuzione gratuita di pandoro e panettone offerti da Conad.

Durante la manifestazione sarà presente la compagnia Mantica con artisti vestiti a tema che faranno piccole performance di giocoleria.