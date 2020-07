All’Accademia del libro di Montemerano una conversazione sulla letteratura per ragazzi

Il tema della letteratura per ragazzi è l’argomento della conversazione di sabato 18 luglio alle 18:00 all’Accademia del libro di Montemerano e avrà come protagonista un vero esperto del settore, Ermanno Detti, considerato un precursore nell’ambito degli studi sulla formazione dei giovani lettori e sulle letture più diffuse tra i giovani. La sua opera più famosa, “Il piacere di leggere”, è stata pubblicata da La Nuova Italia nel 1987 e riedita nel 2002.

Originario di Manciano, dopo aver conseguito la laurea in lettere, Ermanno Detti si è dedicato prima all’insegnamento e poi al giornalismo, collaborando con la rivista “Riforma della Scuola”, diretta da Lucio Lombardo Radice e poi da Tullio De Mauro.

Ha insegnato presso l’Università di Roma Tre, l’Università di Bolzano e l’Istituto Europeo del Design. Giornalista e scrittore, è autore di decine di testi di saggistica (dedicati al fumetto, le figurine, i fotoromanzi, la scrittura), romanzi e racconti (appena uscito per i tipi di Mimesis (MIMebù è la sezione ragazzi), La scuola di Collefiorito, una raccolta di sette racconti sulla scuola per bambini a partire dagli 8 anni).

Nel 1999 ha fondato la rivista «Il pepe verde. Letture e letterature giovanili» con lo scopo di promuovere la lettura come piacere e strumento di formazione permanente. Destinata a docenti, bibliotecari, operatori culturali e genitori, la rivista informa sulle tendenze e sulle novità nel campo della letteratura giovanile e sui più importanti eventi culturali italiani ed esteri e affronta le questioni più rilevanti sugli sviluppi della produzione editoriale attuale. All’incontro parteciperà e interverrà anche Paola Parlato della direzione della rivista.