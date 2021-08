Premio “Matilde Neri Sclavo”: l’Accademia Chigiana premia Diego Benocci e Gala Chistiakova

Il duo pianistico composto da Gala Chistiakova e Diego Benocci, rispettivamente di nazionalità russa e italiana, che vivono insieme a Grosseto con il figlio Leonardo, dove dal 2014 dirigono il festival musicale “Recondite Armonie”, dopo aver di recente inciso un cd con musiche di Tchaikovsky per l’etichetta OnClassical, ha ricevuto il premio “Matilde Neri Sclavo”, consegnato dal direttore artistico della famosa Accademia Chigiana di Siena, Nicola Sani.

Venerdì 13 agosto, a Siena, nel salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini, a conclusione del concerto del corso di pianoforte della prof.ssa Zilberstein, che ha visto la partecipazione di allievi provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Cina, Francia, Israele, Germania, Russia e Spagna, è avvenuta la consegna di alcune borse di studio in memoria di “Matilde Neri Sclavo”, grande amante della musica e appassionata sostenitrice dell’Accademia.

Il riconoscimento testimonia la volontà dell’Accademia di sostenere la cultura e il lavoro dei giovani musicisti.

“Il nostro duo pianistico a quattro mani è nato nel 2013 e da quel momento ci siamo esibiti in Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Russia; portare questo riconoscimento a Grosseto – dichiarano Gala e Diego – è particolarmente importante per noi, sia per l’indiscusso valore dell’Accademia Chigiana, una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane, nata nel 1932 per volontà del Conte Chigi Saracini, che ha accolto tanti dei maggiori interpreti della classica, da Claudio Abbado a Daniel Barenboim, da Zubin Metha a Salvatore Accardo, per citarne solo alcuni, ma soprattutto per esserci stato conferito da Lilya Zilberstein, una delle più grandi pianiste viventi, ‘regina del pianoforte’ che in questi giorni con generosità ci ha guidato nella nella sua visione dell’interpretazione musicale“.