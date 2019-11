Stagione teatrale, boom di abbonati: chiusa con successo la campagna

La stagione teatrale del Comune di Grosseto inizia con un primo successo: la campagna abbonamenti, appena chiusa, registra un notevole aumento di nuovi abbonati tra gli adulti e tra i giovani.

Un ottimo risultato che dà il via al calendario degli spettacoli dei teatri di Grosseto: giovedì 7 novembre infatti sarà Ettore Bassi con il suo “Attimo fuggente” a inaugurare la stagione al Teatro Moderno. Il taglio del nastro non sarà però con l’apertura del sipario, ma alle 18, sempre al Moderno, con l’aperitivo con l’interprete. L’attore, con i colleghi che lo affiancheranno in scena, saranno a disposizione degli spettatori che vorranno approfondire il tema trattato nello spettacolo che Bassi porta in scena per la prima volta in Italia. A condurre l’incontro sarà il drammaturgo e scrittore Federico Guerri.

«Il teatro rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’offerta culturale di Grosseto – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Agresti -. Un programma come sempre di qualità e di prestigio, che il pubblico sa riconoscere e apprezzare, come dimostrano gli ottimi risultati riportati dalla campagna abbonamenti alla nuova stagione ormai alle porte. I numeri parlano chiaro: la prima di giovedì 7 novembre al Teatro Moderno registra già un ottimo riscontro nelle vendite dei biglietti, gli abbonati sono in aumento rispetto alla stagione precedente e siamo sicuri che il legame tra Grosseto e i suoi teatri diventerà ancora più forte. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nell’importante lavoro che sta dietro la promozione e la costruzione di questa nuova stagione».

Un nuovo inizio anche per Teatri di Grosseto, come dimostra la veste grafica dal taglio inedito e contemporaneo che ha ottenuto il riscontro auspicato dall’amministrazione comunale, aggiungendo valore alla promozione della proposta culturale della città. Il Teatro Moderno e il Teatro degli Industri si apprestano dunque a ospitare i 18 spettacoli in programma e una ricca proposta di progetti, laboratori, workshop, aperitivi con gli interpreti e incontri, senza dimenticare uno degli obiettivi più sentiti dal Comune di Grosseto: rafforzare il legame con le scuole e i ragazzi, con percorsi formativi, agevolazioni economiche e iniziative loro dedicate, per far scoprire tutta la magia e lo spettacolo del teatro anche alle nuove generazioni.

La varietà delle proposte e la volontà di rivolgersi anche a un pubblico più giovane è ben rappresentata dal secondo appuntamento in programma: mercoledì 20 novembre al Teatro degli Industri andrà in scena la riproposizione teatrale della graphic novel di uno dei giovani artisti italiani più in voga del momento. “Kobane calling on stage” rende omaggio a uno dei lavori di maggior successo del fumettista romano Zerocalcare, che con la sua poetica dolceamara presenta uno spaccato della drammatica situazione sul territorio siriano.

E anche in questo caso lo spettacolo avrà un’anteprima, o meglio due anteprime: martedì 19 novembre alle 11 un evento dedicato alle scuole con il vignettista Passepartout e l’autore e musicista Mirko Fabbreschi, mentre mercoledì 20 ottobre alle 18 al Teatro degli Industri l’aperitivo con gli interpreti. Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con Comix Cafè.

Informazioni sui biglietti

Prevendita fino al giorno precedente ogni rappresentazione: collegandosi ai siti http://web.comune.grosseto.it/comune/, oppure www.boxol.it, oppure www.boxofficetoscana.it; o nelle seguenti rivendite autorizzate: Bartolucci Expert, via de Mille 5, Grosseto; Ipercoop del centro commerciale Maremà, loc. Commendone, Grosseto; tabaccheria Amoroso, piazza del Mercato 34/36, Grosseto; Coop, via Chirici, Follonica; Pro Loco, via Roma snc, Follonica; Museo di arte sacra, corso Armando Diaz 36, Massa Marittima; Iat Orbetello, piazza Della Repubblica 1, Orbetello.

Per tutti gli spettacoli i biglietti disponibili sono in vendita la sera stessa della rappresentazione al botteghino del teatro ospitante dalle 19 alle 21.