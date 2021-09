Via Massetana: 21 tigli malati saranno abbattuti, le piante saranno sostituite

Sono iniziati questa mattina i lavori di abbattimento che interessano 21 tigli di via Massetana, a Follonica, dall’intersezione con via Caduti sul Lavoro fino a via Monte Rosa. Le piante, che in seguito all’abbattimento verranno sostituite, sono purtroppo malate e non poteva essere fatto nulla per salvarle.

L’intervento è stato ritenuto necessario per garantire la sicurezza dei cittadini che ogni giorno si trovano a passare in una delle strade più trafficate della città. Nell’apparato radicale dei tigli che saranno abbattuti sono presenti danneggiamenti e fessure, così come nel fusto dove si sono creati dei cretti longitudinali. Danni che hanno reso impossibile qualsiasi tipo di intervento riparatore.

«La volontà dell’amministrazione comunale di Follonica – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini, con delega ai lavori pubblici – è stata ed è quella di salvaguardare dall’abbattimento il maggior numero di alberi possibile, sia per il valore ambientale che per la presenza storica. Oggi via Massetana è di nuovo protagonista di alcuni abbattimenti che purtroppo non potevano essere evitati. L’amministrazione ha fatto svolgere uno studio approfondito sul verde e da questo si deduce che i 21 tigli sono pericolosi e devono essere rimossi. Le piante che verranno tolte, però, verranno sostituite per dare continuità al viale che deve rimanere alberato».

I lavori inizieranno questo pomeriggio e finiranno probabilmente domani. Via Massetana resterà chiusa al traffico da via Caduti sul Lavoro fino a via Monte Rosa per tutta la durata dell’intervento.