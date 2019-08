Via Sauro, abbattuto il muro: “Garantita la sicurezza, presto lavori per un parcheggio”

Nell’ambito degli interventi che hanno come obiettivo l’implementazione della messa in sicurezza del contesto urbano, si sono conclusi i lavori di abbattimento di una parte del muro in pietra che costeggia via Nazario Sauro e che circonda un’area da tempo luogo di fenomeni di vandalismo, soprattutto nelle ore notturne. A seguito di questo intervento, come fortemente voluto dall’amministrazione, è in fase di redazione il progetto per la riqualificazione dell’area che vedrà la nascita di un parcheggio.

“A seguito delle numerose segnalazioni arrivate all’amministrazione, e del forte interessamento del consigliere comunale Gino Tornusciolo, abbiamo ritenuto opportuno agire rapidamente per garantire la sicurezza e il quieto vivere del quartiere, provvedendo all’abbattimento del muro – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale –. Per assicurare la riqualificazione dell’area procederemo quanto prima possibile con la creazione di un parcheggio che garantisca alla zona decoro e funzionalità e ai cittadini sicurezza e tranquillità”.

Nella foto sopra: via Sauro dopo l’abbattimento del muro

Nella foto sotto: via Sauro prima dell’abbattimento del muro.