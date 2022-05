L’ecomostro sarà abbattuto, fissata la data: “Sarà un giorno di festa per tutti”

“Lunedì 6 giugno alle 10 verrà abbattuto l’ecomostro di Magliano”.

Lo annuncia il sindaco Diego Cinelli al termine dell’incontro che ha coinvolto, oltre al primo cittadino, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, iò comandante della Polizia Municipale, il responsabile dei lavori della committenza, il responsabile del coordinamento della sicurezza dei lavori e la rappresentanza dell’attuale proprietà.

“A fine maggio – aggiunge Cinelli – inizieranno i lavori di preparazione del cantiere e tutte le operazioni propedeutiche alla demolizione, che avverrà il 6 giugno”.

Un risultato importante che l’amministrazione è riuscita a portare a termine. “Quel manufatto ha rappresentato una ferita aperta che da venti anni fa male a Magliano – sostiene il sindaco –. Tutti i visitatori. dopo aver sottolineato la bellezza del nostro paese, sottolineano quanto questa sia rovinata dalla presenza di quel manufatto che, ancora oggi, non riesco a capire come chi governava all’epoca questa comunità abbia potuto autorizzare. Posso invece solo ringraziare l’attuale proprietà che, dopo l’acquisizione dell’immobile, si è resa disponibile ad una perequazione dei volumi permettendoci di abbattere l’ecomostro, con l’area che verrà poi risistemata dalla stessa proprietà, in parte con stalli per auto, in parte con verde pubblico che verranno ceduti al Comune”.

Per Cinelli lunedì 6 giugno dovrà essere un giorno di festa per tutta la comunità maglianese. “Erano anni che attendevamo questo momento – conclude il sindaco – e finalmente siamo giunti al traguardo. Sono sicuro che questa sarà una data che i maglianesi segneranno sul calendario e che molti saranno presenti salutando come una liberazione l’ecomostro, che andrà finalmente giù. Ringrazio, a nome della comunità, tutti coloro che si sono impegnati, ma anche chi in questi anni ci ha sostenuto con raccolte firme, con interrogazioni parlamentari e regionali. Credo che questa sia la vittoria di tutti, sintomo anche di quanto apprezzata sia Magliano a tutti i livelli istituzionali”.