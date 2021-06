Rara specie di pappagallo abbandonata per strada: il volatile recuperato dai Carabinieri Forestali

I militari del nucleo carabinieri Cites di Arezzo, a seguito di accertamenti di Polizia giudiziaria, hanno proceduto a sequestrare un esemplare di pappagallo cenerino, specie inserita in allegato A della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione Cites, ritrovato abbandonato in un trasportino per gatti in una zona isolata tra i comuni di Follonica e Scarlino. I militari hanno proceduto, al momento a carico di ignoti, alla denuncia per i reati di abbandono e detenzione illecita di esemplari di specie protetta dall’allegato A Cites.

L’animale è stato affidato temporaneamente ad un esperto, per essere, probabilmente, consegnato successivamente ad un ente specializzato nel recupero e custodia di animali rari, che spesso vengono fatti oggetto di un mercato spregiudicato.