“A scuola con la Dop”: torna il progetto di educazione ambientale dedicato agli studenti

Al via la quarta edizione di “A scuola con la Dop“, progetto condotto con successo nelle sue tre precedenti edizioni e che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini e insegnanti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Grosseto.

Confermata anche per quest’anno la collaborazione con il Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop. L’anno scolastico in corso (2019 – 2020) vedrà la partecipazione di studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di primo grado della provincia di Grosseto. In totale saranno 7 le classi che parteciperanno al progetto. 5 classi della scuola primaria e 2 classi scuola secondaria di primo grado. A prendere parte alle attività saranno 287 ragazzi di Grosseto, Civitella Paganico, Albinia, Fonteblanda, Magliano in Toscana e Castiglione della Pescaia. Gli incontri prendono il via oggi. Il primo appuntamento è con i ragazzi della II A e della II B dell’istituto comprensivo “G. Civinini” di Albinia.

“A scuola con la DOP – Crescere consapevolmente” è un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado su cui Legambiente continua ad investire energie nella piena consapevolezza che solo grazie ad un processo continuo di sensibilizzazione che parta proprio dalle scuole si avrà la possibilità rendere le comunità sempre più consapevoli. La rinnovata collaborazione con il Consorzio Tutela Pecorino Toscano Dop rappresenta un elemento cruciale in questa direzione e permettono al progetto di rafforzare ulteriormente il legame con il territorio, dandone un riscontro pratico ai giovani studenti. Obiettivo di “A scuola con la Dop” è quello di consentire ai ragazzi di imparare a leggere l’etichetta, ma, allo stesso tempo, di riconoscere e apprezzare le qualità delle nostre produzioni e il legame che sussiste tra marchio, territorio e tradizione produttiva attraverso incontri didattici a scuola, visite guidate e numerosi laboratori.

Al termine del progetto, verrà realizzato e distribuito ai giovani studenti un opuscolo in cui saranno raccolti storie, racconti, poesie, disegni e fumetti che loro stessi realizzeranno e che hanno il compito di raccontare quanto fatto in occasione delle attività didattiche e delle visite guidate.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 0564.487711 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]