Domenica a Sassofortino si celebra la giornata dell’anziano

“Invecchiamento dignitoso: un obbligo umano, ma anche un’opportunità”. È questo il titolo dell’incontro che si svolgerà domenica 21 luglio nella frazione di Sassofortino a Roccastrada, in occasione della diciassettesima giornata comunale dell’anziano.

L’iniziativa si terrà alle ore 11, al Parco pubblico in Via della Sorgente, con la partecipazione di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada; Stefania Pacciani (Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Roccastrada); Silvano Farinelli del Centro sociale ‘I Giovandati’; Fabrizio Boldrini, direttore del COESO – SDS Grosseto.

Dopo l’incontro alle ore 12.30 si terrà il tradizionale pranzo sotto i castagni al costo di 17 euro. Le prenotazioni dovranno essere fatte presso il Centro Sociale in Via Domenico Bartaloni, entro il 16 Luglio 2019.